Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ФЕВ, 21:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ФЕВ, 21:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Кравчук: Россия хочет забрать Донбасс

14.02.2021 18:44
Комментарии: 1
Кравчук: Россия хочет забрать Донбасс

Леонид Кравчук заверил, что власти Украины будут отстаивать национальные интересы страны.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью "Обозревателю" выразил мнение, что РФ якобы хочет забрать себе этот регион.

"Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", - заявил он.

По его словам, российская сторона уже давно стремится лишить страну государственности и территориальной целостности. Кравчук добавил, что киевские власти будут противостоять такой политики Москвы, а также отстаивать национальные интересы Украины, пишет Газета.ру.

Ранее лидер России Владимир Путин рассказал, что Москва не бросит Донбасс.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Новак:
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
21:00 0 0
Аргонафт:

Не только Донбасс но и всю Украину до самой польской границы, а также всю Польшу,Финляндию и Аляску.

Статьи

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»

Меркель предложила США 1 млрд евро за «Северный поток-2»
Экономика 1

Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок

Набиуллина сдалась в борьбе с инфляцией. Россию ждет повышение кредитных ставок
Экономика 5

Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС

Лавров спровоцировал падение рубля заявлением о разрыве отношений России с ЕС
Экономика

Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана

Дефицит сахара грозит России из-за заморозки цен и действий Казахстана
Экономика 7

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство

ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве

ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Новости дня

18:21 Американский сенат оправдал Трампа по импичменту Американский сенат оправдал Трампа по импичменту
Новак: "Северный поток-2" готов более чем на 95%
Новак: "Северный поток-2" готов более чем на 95%
15:39 Российские врачи выявили 14185 новых случаев COVID-19 Российские врачи выявили 14185 новых случаев COVID-19
15:19 В Швеции хотят остановить строительство "Северного потока-2" В Швеции хотят остановить строительство "Северного потока-2"
13:52 Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
13:30 Владимир Путин высказался о Донбассе Владимир Путин высказался о Донбассе
13 ФЕВ, 17:27 Инфекционист: меры профилактики COVID-19 нужно соблюдать Инфекционист: меры профилактики COVID-19 нужно соблюдать
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13 ФЕВ, 17:11 Финляндия хочет сохранить дипломатические отношения с Россией Финляндия хочет сохранить дипломатические отношения с Россией

Узнай, страна!

19:33 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали научную сферу и сельское хозяйство
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17:07 ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве
12 ФЕВ, 22:44 Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае Первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья создали в Алтайском крае
12 ФЕВ, 21:25 Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура» Робот Николай из Новосибирска вошел в шорт-лист премии «Хрустальная гарнитура»
12 ФЕВ, 18:19 В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота В Якутии начинается разработка вновь разведанных запасов золота
11 ФЕВ, 22:45 Недвижимость как тренд Недвижимость как тренд
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11 ФЕВ, 21:57 Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области Единственный в регионе семенной завод построили в Амурской области
11 ФЕВ, 17:39 Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами Новейший грузопассажирский паром начнет курсировать между Сахалином и Курилами
11 ФЕВ, 13:04 Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике Около 750 га леса будет восстановлено в Чеченской Республике
10 ФЕВ, 19:44 Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран Мясная и молочная продукция Кубани поставляется в 130 стран
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter