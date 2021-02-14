Кравчук: Россия хочет забрать Донбасс

Леонид Кравчук заверил, что власти Украины будут отстаивать национальные интересы страны.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью "Обозревателю" выразил мнение, что РФ якобы хочет забрать себе этот регион.

"Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", - заявил он.

По его словам, российская сторона уже давно стремится лишить страну государственности и территориальной целостности. Кравчук добавил, что киевские власти будут противостоять такой политики Москвы, а также отстаивать национальные интересы Украины, пишет Газета.ру.

Ранее лидер России Владимир Путин рассказал, что Москва не бросит Донбасс.

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