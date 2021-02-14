Кравчук: Россия хочет забрать Донбасс
Леонид Кравчук заверил, что власти Украины будут отстаивать национальные интересы страны.
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью "Обозревателю" выразил мнение, что РФ якобы хочет забрать себе этот регион.
"Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", - заявил он.
По его словам, российская сторона уже давно стремится лишить страну государственности и территориальной целостности. Кравчук добавил, что киевские власти будут противостоять такой политики Москвы, а также отстаивать национальные интересы Украины, пишет Газета.ру.
Ранее лидер России Владимир Путин рассказал, что Москва не бросит Донбасс.
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Не только Донбасс но и всю Украину до самой польской границы, а также всю Польшу,Финляндию и Аляску.