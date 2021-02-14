Американский сенат оправдал Трампа по импичменту
14.02.2021 18:21
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Обвинения в подстрекательстве к мятежу в отношении Дональда Трампа признаны несостоятельными.
Американский сенат оправдал экс-лидера США Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Уточняется, что за проведение инициативы проголосовали 57 сенаторов, против – 43, однако для запуска данной процедуры требовалось набрать 67 голосов из 100, пишет РИА Новости.
Напомним, что ранее сенат США признал процесс импичмента Дональда Трампа законным.
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