Американский сенат оправдал Трампа по импичменту

Обвинения в подстрекательстве к мятежу в отношении Дональда Трампа признаны несостоятельными.

Американский сенат оправдал экс-лидера США Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Уточняется, что за проведение инициативы проголосовали 57 сенаторов, против – 43, однако для запуска данной процедуры требовалось набрать 67 голосов из 100, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее сенат США признал процесс импичмента Дональда Трампа законным.

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