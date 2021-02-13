Мясников: нужно готовиться к новой смертельной пандемии

Александр Мясников заявил, что пока неизвестно, когда придет новая пандемия: через год, пять или десять лет.

Популярный врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с изданием URA.RU заявил, что человечеству необходимо готовиться к приходу новой смертельной пандемии, которая окажется опаснее COVID-19. По его словам, распространение коронавируса является тренировочным процессом перед наступлением чего-то "более страшного".

Также Мясников рассказал, что для возникновения новой пандемии вирусу необходимо претерпеть только две мутации: "первая – когда вирус птичьего или свиного гриппа перейдет от животных к человеку, а вторая – когда начнет переходить от человека к человеку". Врач добавил, что люди могут защититься от новой пандемии, однако для этого ученые должны разработать универсальную вакцину от гриппа.

Ранее в ВОЗ сообщили, что распространение новых штаммов COVID-19 не приведет к новой пандемии.

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