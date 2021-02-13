В РФ за сутки выявили 14861 новый случай заражения коронавирусом

Общее число зараженных в стране достигло 4057698 человек.

В Российской Федерации за прошедшие сутки диагностировали 14861 новый случай заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных выявили в Москве (1963), Санкт-Петербурге (1130) и Московской области (884). Об этом 13 февраля сообщил оперативный штаб России борьбе с данным заболеванием.

Общее число зараженных в стране достигло 4057698 человек, из них 3577907 человек выздоровело, 79696 человек стали жертвами коронавируса.

Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 могут заразиться новыми штаммами вируса.

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