Песков: ситуация в плане снижения доходов россиян напряженная
Существует нежелательная тенденция в ситуации с падением доходов граждан России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о снижении доходов россиян. Так, согласно информации, предоставленной Росстатом, по итогам прошедшего года реальные располагаемые доходы граждан России снизились, по предварительной оценке, на 3,5%. По словам Пескова, ситуация действительно является весьма напряженной и имеет негативную тенденцию, но правительство проводит работу по поддержанию благосостояния граждан, которая будет продолжена, пишет РИА Новости.
Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что в вопросе вакцинации россиян нельзя применять метод "кнута и пряника".
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лучше бы этот пресс секретарь ПесИков молчал,, и так на душе тошно а тут еще эта говорящая голова соль на рану сыпет