Песков: ситуация в плане снижения доходов россиян напряженная

Существует нежелательная тенденция в ситуации с падением доходов граждан России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о снижении доходов россиян. Так, согласно информации, предоставленной Росстатом, по итогам прошедшего года реальные располагаемые доходы граждан России снизились, по предварительной оценке, на 3,5%. По словам Пескова, ситуация действительно является весьма напряженной и имеет негативную тенденцию, но правительство проводит работу по поддержанию благосостояния граждан, которая будет продолжена, пишет РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что в вопросе вакцинации россиян нельзя применять метод "кнута и пряника".

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