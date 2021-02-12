Ключевая ставка осталась на прежнем уровне

Банк России не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25%.

Сегодня состоялось заседание Совета директоров Банка России. Среди прочего, участники совещания принимали решение о подъеме или снижении ключевой ставки. Так, по итогам прошедшего совещания решено не менять ставку, оставив ее на прежнем уровне 4,25%, пишет Коммерсант.

Ранее аналитики сделали прогноз по динамике ключевой ставки в России. Подробнее о событии читайте в материале "Капитала страны" "Рост цен и помощь россиянам вынудят Набиуллину повысить ключевую ставку".

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