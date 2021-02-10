Президент РФ распорядился устранить проблемы с зарплатами бюджетников

Владимир Путин заявил, что оплата труда сотрудникам госучреждений должна производиться без различных ухищрений и в должном объеме.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров распорядился устранить проблемы с зарплатами работников госструктур. По словам главы государства, правительству необходимо оперативно подготовить и выполнить меры, которые позволят успешно разрешить данное поручение. Также Путин подчеркнул, что зарплата сотрудникам госучреждений должна выдаваться без различных ухищрений и в должном объеме, сообщается на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить размер пенсий за счет богатых россиян.

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