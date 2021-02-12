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Андрей Кигим возглавил Пенсионный фонд вместо Максима Топилина

12.02.2021 10:54
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Андрей Кигим возглавил Пенсионный фонд вместо Максима Топилина

В настоящее время нет информации о том, кто возглавит ФСС вместо Кигима.

Ранее стало известно, что свой пост главы Пенсионного фонда России покидает Максим Топилин. Премьер России Михаил Мишустин назначил на освободившуюся должность главу Фонда социального страхования (ФСС) России Андрея Кигима, пишет РИА Новости. В настоящее время не известно, кто займет вакантную должность главы ФСС и останется ли Топилин в правительстве.

Подробнее о событии читайте в материале "Капитала страны" «Неподходящая кандидатура». Главу Пенсионного фонда отправили в отставку.

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