«Неподходящая кандидатура». Главу Пенсионного фонда отправили в отставку 139 0 Политика

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свой пост и должен объявить в скором времени объявить об отставке. Об этом стало известно «Коммерсанту» от трех источников в правительстве. Пока в самом Пенсионном фонде никаких комментариев не дают. Имя преемника должен назвать Топилин после официального заявления об уходе.