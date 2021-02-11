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«Неподходящая кандидатура». Главу Пенсионного фонда отправили в отставку
11 Февраля 2021 139 0 Политика
Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покинул свой пост и должен объявить в скором времени объявить об отставке. Об этом стало известно «Коммерсанту» от трех источников в правительстве. Пока в самом Пенсионном фонде никаких комментариев не дают. Имя преемника должен назвать Топилин после официального заявления об уходе.
Пенсионный фонд меняет главу
- Глава Пенсионного фонда Максим Топилин покидает свой пост, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в правительстве. По их словам, отставка связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. Такая идея обсуждалась давно, но только сейчас может стать реальностью – «в контексте реформы институтов развития», пояснил источник.
- По словам собеседника, Топилина скорее всего «сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса». Другой источник говорит, что Топилин «не вписался в команду нынешнего правительства».
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- При этом «Коммерсант» подчеркивает, что идеи объединения фондов в правительстве ничего неизвестно. Никакой информации в 2021 году об этом из Белого дома не поступало.
- Вместе с тем Топилин был министром труда и социальной защиты в правительстве Дмитрия Медведева. После отставки Медведева и его кабмина Топилин переместился на должность главы Пенсионного фонда. Это произошло 22 января 2020 года. Всего же в правительстве он проработал 25 лет.
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