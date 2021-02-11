В "Газпроме" озвучили срок запуска "Северного потока-2"

Трубопровод могут ввести в эксплуатацию в 2021 году.

В презентации к выступлению замначальника департамента импортозамещения технологий российской компании "Газпром" Владимира Вавилова сказано, что трубопровод "Северный поток-2" может быть достроен и введен в эксплуатацию уже в этом году, пишет ТАСС.

Напомним, что сейчас в водах Дании ведутся работы по укладке труб для газового проекта. Ожидается, что строительство данного отрезка "Северного потока-2" завершится к концу апреля 2021 года.

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