Лукашенко: кредиты от России – это не благотворительность

Александр Лукашенко заявил, что Москва, помогая Минску, помогает самой себе.

11 февраля глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании рассказал, что кредиты от России не являются благотворительностью. По словам президента, республика каждый год выплачивает РФ проценты по ранее выданным государственным займам в размере около $1 млрд, уточнив, что ставка по таким кредитам выше общемировой.

"Мы возвращаем эти кредиты в срок, никто нам их не списывает", – цитирует издание РИА Новости слова Александра Лукашенко.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Белоруссия запросила у России новый кредит на сумму $3 млрд.

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