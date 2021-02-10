В Германии опровергли информацию о сделке с США по СП-2

Свенья Шульце подчеркнула, что стране невыгодно заключать "грязные" соглашения с другими государствами.

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце заявила, что информация о сделке в €1 млрд с США по снятию санкций с "Северного потока-2" не соответствует действительности. По ее словам, подобного "грязного" соглашения не существует, поскольку для страны это не выгодно, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ распространили сообщения о том, что Германия предлагала "выкупить" "Северный поток-2" у США за €1 млрд.

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