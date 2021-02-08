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В Минэнерго отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию

08.02.2021 14:06
Комментарии: 1
В Минэнерго отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию

Павел Сниккарс напомнил, что стоимость энерготарифов регулируется государством.

Заместитель главы Минэнерго Российской Федерации Павел Сниккарс заявил, что оптовые цены на электроэнергию не могут оказать влияния на энергетические тарифы для граждан страны, поскольку они определяются государством. В связи с этим он подчеркнул, что никаких отклонений по повышению стоимости электроэнергии для россиян не произошло. Также Сниккарс сообщил о том, что в 2020 году цены на энерготарифы выросли в пределах инфляции, добавив, что в этом году их рост также будет ограничен уровнем инфляции, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в нашей стране в прошлом году оптовая стоимость электроэнергии достигла максимального значения с 2015 года.

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14:30 1 0
Александр Н:

Даже нам пенсионерам 2000х ясно ... что при удорожании Оптовых цен на что-либо Розничные увеличатся в разы из-за кучи придуманных посредников каждый из которых хоть немного, но повышает цену на продаваемый продукт а насчет стоимости (точнее ее урегулировании государством)... так тут тоже все ясно чем дороже стоимость товара-тем выше %% налогов с продаж который продавцы закладывают в цену товара ...а для нас розничных потребителей .. как говорила и показывала реклама...при всем выборе тарифов и оплаты -другой альтернативы нет

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