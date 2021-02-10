Попова: масочный режим в России не отменен

Анна Попова сообщила, что россиянам необходимо строго соблюдать все рекомендации по защите от заражения COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире ТК "Россия 1" заявила, что требование об обязательном ношении медицинских масок в стране не отменяется, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. По ее словам, остановить распространение COVID-19 можно, но для этого россиянам необходимо строго соблюдать все рекомендации по защите от заражения, пишет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отмену масочного режима в некоторых регионах России.

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