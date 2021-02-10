Россиянам станет легче получать статус ИП

Даниил Егоров заявил, что процесс оформления ИП будет занимать несколько минут.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров во время выступления в Совфеде РФ сообщил, что ведомство собирается упростить порядок получения статуса индивидуального предпринимателя (ИП). По его словам, ФНС разрабатывает решение, в котором этот процесс будет занимать несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого, пишет РБК.

Ранее стало известно, что руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил повысить пенсии за счет богатых.

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