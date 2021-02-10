В Германии рассказали о закрытых переговорах с США по СП-2

Берлин и Вашингтон контактируют по вопросам, связанным с "Северным потоком-2".

Заместитель пресс-секретаря германского правительства Ульрике Деммер на встрече с журналистами сообщила, что Берлин и Вашингтон контактируют по вопросам, связанным с газопроводом "Северный поток-2", в том числе и по введению возможных санкций против данного проекта. По ее словам, такие переговоры являются закрытыми, поэтому по ним комментариев не будет, пишет Интерфакс.

Ранее в Германии рассказали о последствиях отказа от строительства "Северного потока-2".

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