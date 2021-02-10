Капитал страны
ENGLISH
10 ФЕВ, 17:47 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Германия предлагала «выкупить» «Северный поток-2» у США за миллиард евро
10 Февраля 2021 293 1 Экономика
Власти ФРГ предлагали администрации бывшего президента США Дональда Трампа 1 млрд евро за снятие санкций с «Северного потока-2». Деньги должны были пойти на покупку сжиженного природного газа (СПГ), который Вашингтон представляет в качестве альтернативы российскому трубопроводному газу. Об этом изданию Deutsche Welle рассказали в неправительственной экологической организации. Автором инициативы они назвали министра финансов ФРГ Олафа Шольца.
Деньги за снятие санкций
- Власти Германии были готовы заплатить Вашингтону 1 млрд евро за отмену санкций против газопровода «Северный поток-2», пишет «Прайм» со ссылкой на Deutsche Welle. С таким предложением выступил глава Минфина ФРГ Олаф Шольц. Сделка подавалась как помощь в импорте американского СПГ.
- Взамен США должны были гарантировать, что санкции, закрепленные в законодательстве, не будут применяться либо будут «заблокированы» администрацией президента. В том числе блокировать их предлагалось отказом вводить санкции либо «адекватными и эффективными инструментами».
- Договориться с администрацией Трампа не получилось. В самой Германии идею восприняли крайне негативно. Глава экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал предложение немецкой стороны «грязной сделкой за счет третьих лиц». «Выкуп» Шольца осудили оппозиционные политики, подчеркнув, что власти собираются потратить 1 млрд евро из денег налогоплательщиков на спасение российского проекта.
- Как писал Bloomberg, новому немецкому правительству, которое придет к власти в сентябре 2021 года скорее всего придется отказаться от «Северного потока-2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель покинет свой пост, но до конца будет держаться за проект, несмотря на «неприятный разговор» с президентом США Джо Байденом.
- Однако возможное правительство консерваторов и «зеленых» изначально настроено против проекта. Рассчитывать в этом плане Россия может только на победу ХДС и преемника Меркель Армина Лашета, который отказался поддерживать санкции против «Северного потока-2» за преследование оппозиционного политика Алексея Навального.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- По данным издания Wirtshaftswoche, Германия готова договариваться с новой администрацией по снятию санкций с газопровода в обмен на гарантии, что газопровод будет отключен, если Россия прекратит или сократит поставки газа через Украину. В этом случае Германия гарантирует США создание политического рычага давления на Россию и защиту интересов Украины.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
09 ФЕВ, 20:12 ЦБ может опустить ключевую ставку ниже 4%
15:52 Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров
09 ФЕВ, 18:48 Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic» создадут в Архангельской области
08 ФЕВ, 20:47 Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области
07 ФЕВ, 18:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки
Написать комментарий
это не германия пыталась, это РФ хотела выкупить через германию санкции у США. самой германии получить бы компенсации за вложенное в СП-2 и забыть про него как страшный сон. углеводородов в избытке.