Германия предлагала «выкупить» «Северный поток-2» у США за миллиард евро 293 1 Экономика

Власти ФРГ предлагали администрации бывшего президента США Дональда Трампа 1 млрд евро за снятие санкций с «Северного потока-2». Деньги должны были пойти на покупку сжиженного природного газа (СПГ), который Вашингтон представляет в качестве альтернативы российскому трубопроводному газу. Об этом изданию Deutsche Welle рассказали в неправительственной экологической организации. Автором инициативы они назвали министра финансов ФРГ Олафа Шольца.