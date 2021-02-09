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В Германии рассказали о последствиях отказа от СП-2

09.02.2021 12:57
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В Германии рассказали о последствиях отказа от СП-2

Маттиас Платцек считает, что санкционная политика в отношении Москвы вряд ли поможет улучшить отношения между РФ и Европой.

Глава германо-российского форума Маттиас Платцек в беседе с изданием РИА Новости выразил мнение, что отказ от достройки газопровода "Северный поток-2" может привести к серьезным экономическим проблемам, а также нанести огромный ущерб политическим отношениям между странами. Он добавил, что заморозка проекта спровоцирует "очередную изоляцию России", что не соответствует интересам германской стороны.

Кроме того Маттиас Платцек заключил, что санкционная политика в отношении Москвы вряд ли поможет улучшить отношения между РФ и Европой. По его словам, такие меры привели к негативным экономическим последствиям для обеих сторон и осложнили диалог России с европейскими странами.

Ранее стало известно, что строительство "Северного потока-2" в датских водах должно завершиться к концу апреля 2021 года.

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