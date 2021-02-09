ЦБ может опустить ключевую ставку ниже 4%

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 4,25%.

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал Центральному банку (ЦБ) РФ в текущем году снизить ключевую ставку до 3,75% годовых. Об этом сообщается в докладе по итогам консультаций Исполнительного совета МВФ с властями России. В документе сказано, что без дальнейшего смягчения денежной политики в нашей стране инфляция может возрасти, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что россиянам могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги.

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