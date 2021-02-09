Россия возобновила регулярные рейсы в четыре страны

Авиаперевозки будут восстановлены в Алма-Ату, Баку, Ереван и Дели.

Российская компания "Аэрофлот" в феврале текущего года возобновит авиарейсы в столицы Казахстана, Азербайджана, Армении и Индии, пишет РИА Новости.

Напомним, что в марте 2020 года российские власти приняли решение временно приостановить международное авиасообщение в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, однако с конца лета прошлого года Россия начала восстанавливать рейсы с некоторыми странами.

Ранее стало известно, что в РФ выявили менее 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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