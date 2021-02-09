Материнский капитал для госкомпаний. Власти ищут способ привлечь деньги за рождение детей 378 0 Экономика

Правительство обсуждает возможность вкладывать материнский капитал в облигации госкомпаний, а также направлять деньги на вклады в госбанках. Такие варианты рассматривались на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 3 февраля, пишет РБК. С 1 января 2020 года россияне получают 466 617 рублей за рождение первого ребенка и на 150 тыс. руб. больше при рождении второго. Итого семьи могут получить более 1 млн руб. за двух детей. Власти хотят привлечь эти деньги для госкомпаний, которые остро нуждаются в финансах.