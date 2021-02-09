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Материнский капитал для госкомпаний. Власти ищут способ привлечь деньги за рождение детей
9 Февраля 2021 378 0 Экономика
Правительство обсуждает возможность вкладывать материнский капитал в облигации госкомпаний, а также направлять деньги на вклады в госбанках. Такие варианты рассматривались на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 3 февраля, пишет РБК. С 1 января 2020 года россияне получают 466 617 рублей за рождение первого ребенка и на 150 тыс. руб. больше при рождении второго. Итого семьи могут получить более 1 млн руб. за двух детей. Власти хотят привлечь эти деньги для госкомпаний, которые остро нуждаются в финансах.
Материнский капитал для вложений
- Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание по вопросу размещения материнского капитала россиян в облигациях государственных компаний и на депозитах в банках, пишет РБК. Все бумаги, которые будут предложены для инвестиций, предполагается обеспечить госгарантиями или облигациями госбанков.
- О маткапитале чиновники вспомнили при работе над проектом «Дорожная карта по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». Деньги граждан нужны властям, чтобы «стимулировать инвестиции» физических лиц и предоставить госкомпаниям «долгосрочное финансирование». Сейчас за первого ребенка россияне получают 466 617 рублей, а за второго – на 150 тыс. руб. больше. От семьи с двумя детьми государство может потенциально получить более 1 млн руб. на инвестиции.
- Вопрос о маткапитале Белоусов поручил доработать Минэкономразвитию, Минтруду, Минфину и ЦБ. Если не будет найдено приемлемое решение, чиновники готовы исключить эту идею из разработки. Но в Минэкономразвития подчеркивают: власти будут работать над убеждением россиян, что с помощью нового механизма можно не только сберечь, но и приумножить маткапитал.
- Однако при ее реализации обналичить материнский капитал через облигации не выйдет – после вложения в ценные бумаги или размещения средств на депозите россиянам будут выплачиваться только проценты.
- При этом есть и риски, которые видит Центробанк. Регулятор предлагает разрешить вложения маткапитала только в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни. Однако надо всегда помнить о заморозке пенсионных накоплений, которые государство не планирует возвращать.
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- Инвестиции в ценные бумаги всегда несут риск потери, считают эксперты. На рынке нет абсолютно безрисковых инструментов, не может быть и механизмов, которые гарантируют сохранность вложений, говорит управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Как отмечает сотрудник экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев, потребность семей с детьми инвестировать средства маткапитала всегда будут ниже направления денег на текущие нужды.
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