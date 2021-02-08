В ЕС высказались о возможности введения новых санкций против РФ

Питер Стано рассказал, что санкции не являются "целью политики" европейского сообщества.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано в понедельник на брифинге заявил, что действующие антироссийские санкции показали свою эффективность. Однако он подчеркнул, что ограничительные меры не являются "целью политики" европейского сообщества. По его словам, это инструмент, с помощью которого ЕС демонстрирует свое несогласие с действиями других стран.

Кроме того Стано напомнил, что Евросоюз не может давать комментарии по поводу возможного введения новых штрафных санкций в отношении России, поскольку данный процесс является конфиденциальным, пишет РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что европейское сообщество может наложить новые антироссийские санкции из-за ситуации с оппозиционером РФ Алексеем Навальным.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".