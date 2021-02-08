Резкий рост цен на электричество в России не остановил даже спад экономики 821 3 Экономика

Сильное падение спроса на электроэнергию в 2020 году не остановило рост оптовых цен. За счет «обязательных нерыночных надбавок» цены выросли в зависимости от региона на 0,6% – 3,4%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Совета рынка», который выступает регулятором энергорынков. Это обстоятельство замедлит восстановление экономики и приведет к росту конечных цен для потребителей на 5,5% в среднем по стране.