Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ФЕВ, 20:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ФЕВ, 20:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Резкий рост цен на электричество в России не остановил даже спад экономики

8 Февраля 2021 821 3 Экономика
Резкий рост цен на электричество в России не остановил даже спад экономики

Сильное падение спроса на электроэнергию в 2020 году не остановило рост оптовых цен. За счет «обязательных нерыночных надбавок» цены выросли в зависимости от региона на 0,6% – 3,4%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Совета рынка», который выступает регулятором энергорынков. Это обстоятельство замедлит восстановление экономики и приведет к росту конечных цен для потребителей на 5,5% в среднем по стране.

Электроэнергия отвязалась от рынка

  • Оптовые цены на электричество выросли до максимума с 2015 года, несмотря на глубокое падение экономики, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка». Цены выросли на 3,4% (до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч) для европейской части России и на Урале, в Сибири рост был более умеренный – на 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт/ч).
  • При этом эксперты обращают внимание на то, что одноставочная цена включает два компонента: стоимость самой электроэнергии на сутки вперед и стоимость мощности, то есть готовности компании поставить эту электроэнергию. При том, что стоимость электроэнергии упала (на 6% – 3,9%, в зависимости от региона), существенно подорожала покупка мощности: в европейской части России и на Урале она стала дороже на 14,3% (до 888,4 тыс. руб. за 1 МВт), а в Сибири и на Дальнем Востоке – на 7,1% (до 652,2 тыс. руб.).
  • Подорожание мощностей – это результат «обязательных нерыночных надбавок», в частности на строительство электростанций по механизму договоров поставки мощностей (ДПМ). В то время как в эксплуатацию вводили новые энергоблоки на Нововоронежской АЭС-2 и Зарамагской ГЭС-1, число потребителей электроэнергии падало, что и привело к росту цены. В результате суммарная цена мощности составила 810 млрд руб., из которых 558 млрд руб. были надбавками.
  • В «Сообществе потребителей энергии» отметили, что энергорынок работает неправильно. «Углубляя спад и замедляя восстановление экономики», – подчеркнули потребители. Они обратили внимание на то, что рост цены происходил при сокращении спроса и избытке мощностей. Это, по их мнению, противоречит рыночным законам и поощряет «отраслевую неэффективность», а также «снижает привлекательность энергосистемы для потребителей».

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • По прогнозу «Совета рынка», в 2021 году оптовые цены на электроэнергию вырастут на 5,6% по стране (на 3,8% для европейской части и Урала и на 13,4% – для Сибири). С этой оценкой согласен эксперт «ВТБ Капитала» Владимир Скляр, который допускает рост цен на 5,5%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
16:15 3 0
Владимир :

Денег у государства не будет, а количество воров и пройдох не уменьшится пока не примут закон о сверхприбыли компаний с частным капиталом.Отдать из прибыли всего 1-2% на разгульную жизнь (можно поторговаться), остальные – в госбюджет. Сразу поднимутся зарплаты (жалко будет отдавать нажитое «непосильным трудом» государству),исчезнут олигархи, оффшористы, миллиардеры, , денег хватит на инвестиции, увеличение пенсий, науку, разработку технологий и оборудования, короче на ВСЁ.

13:12 6 0
И.И..:

в РФ нет рынка, есть его имитация. условия диктует государство и чем оно слабее, тем агрессивнее ведет наступление на права граждан и их доходы. природные ресурсы и население РФ-есть единственный источник дохода государства, а потому, жизнь и быт россиян никто не обещал сделать легкой. вполне достаточно медийной картинки о величии и могуществе супердержавы. гордится должны, а не страдать от повышения цен и снижения уровня жизни!!!! кто брал берлин? то то... РФ застряла в 45 году, живет прошлым, перессорилась со всеми вокруг и подружилась с изгоями.удивляться прессингу который оказывается на собственное население не стоит, ибо других нет и брать не с кого.

09:52 11 0
Гость!:

А чему удевлятся в такой стране богатой ресурсами и все для населения так дорого! Зато на западе за все наши поставки население намного меньше! Со своих три шкуры дерут!

Статьи

Путин готовится объявить о новых выплатах россиянам. Власти обсуждают помощь на 500 млрд рублей

Путин готовится объявить о новых выплатах россиянам. Власти обсуждают помощь на 500 млрд рублей
Экономика

Повышать пенсии Кремлю мешают кризисы в мировой экономике

Повышать пенсии Кремлю мешают кризисы в мировой экономике
Экономика 1

«Газпром» потерял 40% доходов от экспорта газа

«Газпром» потерял 40% доходов от экспорта газа
Экономика 1

После кризиса застой. России предрекли сваливание в привычное состояние

После кризиса застой. России предрекли сваливание в привычное состояние
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области

Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области

ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки

ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки

Новости дня

19:31 Цена нефти марки Brent превысила $60 за баррель Цена нефти марки Brent превысила $60 за баррель
В Москве могут отменить ограничения из-за COVID-19 в ближайшие месяцы
В Москве могут отменить ограничения из-за COVID-19 в ближайшие месяцы
18:59 В ЕС высказались о возможности введения новых санкций против РФ В ЕС высказались о возможности введения новых санкций против РФ
17:28 Путин рассказал, кто может стать мировым лидером Путин рассказал, кто может стать мировым лидером
16:20 Зеленский: Украина не будет использовать вакцину "Спутник V" Зеленский: Украина не будет использовать вакцину "Спутник V"
15:09 Песков: правительство РФ работает над увеличением пенсий Песков: правительство РФ работает над увеличением пенсий
14:06 В Минэнерго отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию В Минэнерго отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:22 Борреля могут отправить в отставку Борреля могут отправить в отставку

Узнай, страна!

18:40 Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
07 ФЕВ, 18:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки
05 ФЕВ, 20:08 Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области
05 ФЕВ, 18:53 Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области
05 ФЕВ, 09:33 Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий
04 ФЕВ, 22:29 Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
04 ФЕВ, 19:46 В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО
04 ФЕВ, 17:49 Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды
04 ФЕВ, 09:29 ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты
03 ФЕВ, 21:40 Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter