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Резкий рост цен на электричество в России не остановил даже спад экономики
8 Февраля 2021 821 3 Экономика
Сильное падение спроса на электроэнергию в 2020 году не остановило рост оптовых цен. За счет «обязательных нерыночных надбавок» цены выросли в зависимости от региона на 0,6% – 3,4%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор «Совета рынка», который выступает регулятором энергорынков. Это обстоятельство замедлит восстановление экономики и приведет к росту конечных цен для потребителей на 5,5% в среднем по стране.
Электроэнергия отвязалась от рынка
- Оптовые цены на электричество выросли до максимума с 2015 года, несмотря на глубокое падение экономики, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка». Цены выросли на 3,4% (до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч) для европейской части России и на Урале, в Сибири рост был более умеренный – на 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт/ч).
- При этом эксперты обращают внимание на то, что одноставочная цена включает два компонента: стоимость самой электроэнергии на сутки вперед и стоимость мощности, то есть готовности компании поставить эту электроэнергию. При том, что стоимость электроэнергии упала (на 6% – 3,9%, в зависимости от региона), существенно подорожала покупка мощности: в европейской части России и на Урале она стала дороже на 14,3% (до 888,4 тыс. руб. за 1 МВт), а в Сибири и на Дальнем Востоке – на 7,1% (до 652,2 тыс. руб.).
- Подорожание мощностей – это результат «обязательных нерыночных надбавок», в частности на строительство электростанций по механизму договоров поставки мощностей (ДПМ). В то время как в эксплуатацию вводили новые энергоблоки на Нововоронежской АЭС-2 и Зарамагской ГЭС-1, число потребителей электроэнергии падало, что и привело к росту цены. В результате суммарная цена мощности составила 810 млрд руб., из которых 558 млрд руб. были надбавками.
- В «Сообществе потребителей энергии» отметили, что энергорынок работает неправильно. «Углубляя спад и замедляя восстановление экономики», – подчеркнули потребители. Они обратили внимание на то, что рост цены происходил при сокращении спроса и избытке мощностей. Это, по их мнению, противоречит рыночным законам и поощряет «отраслевую неэффективность», а также «снижает привлекательность энергосистемы для потребителей».
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- По прогнозу «Совета рынка», в 2021 году оптовые цены на электроэнергию вырастут на 5,6% по стране (на 3,8% для европейской части и Урала и на 13,4% – для Сибири). С этой оценкой согласен эксперт «ВТБ Капитала» Владимир Скляр, который допускает рост цен на 5,5%.
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Денег у государства не будет, а количество воров и пройдох не уменьшится пока не примут закон о сверхприбыли компаний с частным капиталом.Отдать из прибыли всего 1-2% на разгульную жизнь (можно поторговаться), остальные – в госбюджет. Сразу поднимутся зарплаты (жалко будет отдавать нажитое «непосильным трудом» государству),исчезнут олигархи, оффшористы, миллиардеры, , денег хватит на инвестиции, увеличение пенсий, науку, разработку технологий и оборудования, короче на ВСЁ.
в РФ нет рынка, есть его имитация. условия диктует государство и чем оно слабее, тем агрессивнее ведет наступление на права граждан и их доходы. природные ресурсы и население РФ-есть единственный источник дохода государства, а потому, жизнь и быт россиян никто не обещал сделать легкой. вполне достаточно медийной картинки о величии и могуществе супердержавы. гордится должны, а не страдать от повышения цен и снижения уровня жизни!!!! кто брал берлин? то то... РФ застряла в 45 году, живет прошлым, перессорилась со всеми вокруг и подружилась с изгоями.удивляться прессингу который оказывается на собственное население не стоит, ибо других нет и брать не с кого.
А чему удевлятся в такой стране богатой ресурсами и все для населения так дорого! Зато на западе за все наши поставки население намного меньше! Со своих три шкуры дерут!