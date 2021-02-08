В РФ обнаружили 15916 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Общее количество заболевших в стране достигло 3983197 человек.

8 февраля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки врачи зарегистрировали 15916 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего инфицированных обнаружили в Москве (1728), Санкт-Петербурге (1551) и Московской области (912).

Общее количество заболевших в Российской Федерации достигло 3983197 человек, из них 3472091 пациент выздоровел, 77068 больных умерло.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия может вернуться к нормальной жизни к концу лета 2021 года.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".