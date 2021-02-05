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Сергей Лавров: в отношениях РФ и ЕС "отсутствует нормальность"

05.02.2021 16:27
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Сергей Лавров: в отношениях РФ и ЕС "отсутствует нормальность"

Россия готова к диалогу с Евросоюзом.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с верховным представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем заявил, что в отношениях РФ и ЕС "отсутствует нормальность". По его словам, данный факт не может принести выгоду ни Москве, ни европейским странам. Также Лавров добавил, что российская сторона готова к диалогу с Евросоюзом, пишет РИА Новости.

Напомним, что 5 февраля в Москве проходит встреча главы МИД РФ и верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Польше предрекли скорое завершение строительства "Северного потока-2".

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