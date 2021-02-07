Российские медики выявили 16048 новых случаев COVID-19

Общее число инфицированных коронавирусом в стране составляет 3967281 человек.

Российские медработники за прошедшие сутки обнаружили 16048 новых случаев заражения коронавирусом. По традиции, наибольшее количество заболевших было зафиксировано в Москве (2028), Санкт-Петербурге (1175) и Подмосковье (923). Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил оперштаб РФ по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее количество инфицированных COVID-19 в России составляет 3967281 человек. Из них 76661 человек умер, 3456210 человек вылечилось.

Ранее российские вирусологи выразили мнение, что жители РФ смогут отказаться от ношения медицинских масок к лету 2021 года.

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