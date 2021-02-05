Специалисты из США назвали преимущество вакцины "Спутник V"

Эксперты считают, что российский препарат от коронавируса сыграет важную роль в борьбе с пандемией.

Американские специалисты из трех университетов США в беседе с агентством ТАСС назвали основное преимущество российской вакцины против коронавируса "Спутник V". По их словам, для хранения и транспортировки данного препарата не нужно поддерживать сверхнизкие температуры, в отличие от других инъекций. Таким образом, российскую вакцину можно доставлять в страны, в которых поддержание очень низких температур проблематично.

Ранее российский эксперт предположил, что в России может наступить новая волна заболеваемости коронавирусом.

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