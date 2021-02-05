В РФ может появиться новый вид кредита

Судебный кредит будет доступен любому гражданину, который не может позволить себе адвоката.

В Совете Федерации РФ рассматривается проект нового закона, согласно которому в стране может появиться новый вид кредитования – заем на судебные расходы. Уточняется, что кредит будет доступен любому гражданину, который не может позволить себе адвоката. В случае выигрыша, истец должен вернуть кредитору оговоренную сумму, а если процесс будет проигран, тогда внакладе останется только судебный инвестор. В Совфеде считают, что данный законопроект улучшит качество рассмотрения дел в суде и юридической консультации в целом, пишет "Российская газета".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Кремль прокомментировал новые критерии оценки губернаторов.

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