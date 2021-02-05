Байден: США будут противостоять действиям России

Джо Байден сообщил, что теперь США заставят РФ "заплатить за все".

Американский лидер Джо Байден, выступая с программной речью по внешней политике в Госдепартаменте США, заявил, что Вашингтон будет жестко противостоять "агрессивным" действиям Москвы. По его словам, время, когда страна не наказывала Россию за вмешательство в свои выборы, кибератаки и отравление российских граждан, прошло. Байден отметил, что теперь США заставят РФ "заплатить за все". Также американский лидер добавил, что меры реагирования в отношении Москвы станут более действенными, если они будут приниматься совместно с "партнерами-единомышленниками", пишут "Известия".

Напомним, что США готовят новые санкции против России из-за ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

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