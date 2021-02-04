Дмитрий Песков: в России репрессий нет

Сотрудники правопорядка действовали в рамках российского законодательства, заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слова о том, что многочисленные задержания на несанкционированных акциях в России можно назвать репрессивными. Такими словами он ответил на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь отметил, что данные меры применялись против лиц, которые нарушали закон, те же, кто был арестован неправомерно - должны защищать свои гражданские права через прокуратуру и суд. Также Песков обратил внимание на то, что произошло множество нападений на сотрудников правопорядка и Росгвардии, действия которых находились в рамках законодательства страны, сообщает ТАСС.

Напомним, что в конце января в нескольких городах России прошли несогласованные протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

Ранее "Капитал страны" писал, что США готовят новые санкции против РФ из-за Навального.

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