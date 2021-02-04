Решетников: Россия прошла пик безработицы

Максим Решетников рассказал, что нормальным уровнем безработицы в стране считается показатель в пределах 5%.

4 февраля российский министр экономического развития Максим Решетников в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о том, что уровень безработицы в стране на конец декабря 2020 года составил 5,9%. По его словам, сейчас в РФ происходит восстановление занятости, подчеркнув, что пик кризиса на рынке труда был пройден еще в августе прошлого года, когда показатель безработицы составлял 6,4%. Он также напомнил, что нормальным уровнем безработицы в стране считается показатель в пределах 5%, говорится на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что россияне должны чувствовать результат от принятых мер, направленных на нормализацию цен на продукты питания.

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