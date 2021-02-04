Российские медики выявили 16714 новых случаев COVID-19

В стране общее число зараженных достигло 3917918 человек.

За минувшие сутки российские медработники обнаружили 16714 новых случаев заболевания коронавирусом. Традиционно, больше всего зараженных врачи выявили в Москве (2095), Санкт-Петербурге (1571) и Подмосковье (831). Об этом в четверг рассказал оперативный штаб России по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число инфицированных в стране достигло 3917918 человек, из них 75205 человек скончалось, 3389913 человек вылечилось.

Напомним, что накануне Санкт-Петербург обогнал Москву по числу зараженных коронавирусом.

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