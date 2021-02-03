Салливан: РФ уведомила США о процедурах по продлению ДСНВ
Вашингтон надеется на быстрое завершение процесса по продлению ДСНВ.
Посол США в России Джон Салливан сообщил, что Москва уведомила Вашингтон о процедурах, которые необходимо предпринять для пролонгирования договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Также он отметил, что стороны продолжают выполнять шаги по продлению ДСНВ, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки договорились о продлении ДСНВ.
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