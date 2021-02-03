Москва и Минск возобновляют железнодорожное сообщение

Кабмин одобрил решение оперштаба РФ по борьбе с COVID-19 о восстановлении транспортного сообщения с Белоруссией.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 8 февраля будет восстановлено пассажирское сообщение между Москвой и Минском, сообщается на официальном портале кабмина.

Железнодорожное сообщение будет происходить по маршруту Москва-Минск-Москва, а также Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с предусмотренной остановкой в Минске. Более того, количество пассажирских авиаперевозок Москва-Минск увеличится до 5 рейсов в неделю, а также добавится по одному рейсу в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что Россия восстанавливает авиарейсы с Арменией и Азербайджаном.

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