СМИ: Меркель обсудила с Байденом проект "Северный поток-2"

Телефонный разговор Ангелы Меркель и Джо Байдена состоялся в конце января 2021 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с лидером США Джо Байденом энергетический проект "Северный поток-2". Уточняется, что соответствующий телефонный разговор состоялся в конце января текущего года, когда Меркель поздравила Байдена с инаугурацией в качестве нового американского президента. Об этом передает агентство РИА Новости, ссылаясь на немецкую газету Handelsblatt.

Также издание Германии сообщило, что власти США готовы снять санкции в отношении "Северного потока-2", но при условии лишения России возможности использовать газопровод в качестве давления на Украину.

Ранее в Германии выразили уверенность, что "Северный поток-2" будет завершен.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".