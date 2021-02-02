СМИ: Меркель обсудила с Байденом проект "Северный поток-2"
Телефонный разговор Ангелы Меркель и Джо Байдена состоялся в конце января 2021 года.
Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с лидером США Джо Байденом энергетический проект "Северный поток-2". Уточняется, что соответствующий телефонный разговор состоялся в конце января текущего года, когда Меркель поздравила Байдена с инаугурацией в качестве нового американского президента. Об этом передает агентство РИА Новости, ссылаясь на немецкую газету Handelsblatt.
Также издание Германии сообщило, что власти США готовы снять санкции в отношении "Северного потока-2", но при условии лишения России возможности использовать газопровод в качестве давления на Украину.
Ранее в Германии выразили уверенность, что "Северный поток-2" будет завершен.
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