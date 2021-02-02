Инфекционист: РФ вышла на плато по COVID-19

Сергей Вознесенский рассказал, что с каждым днем число жителей России, имеющих иммунитет к вирусу, увеличивается.

Российская Федерация находится на плато по COVID-19. Об этом изданию РИА Новости заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. Он отметил, что сейчас уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад.

"Мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам", - считает он.

Также Вознесенский добавил, что с каждым днем число граждан РФ, имеющих иммунитет к вирусу, увеличивается, а это внушает небольшой оптимизм в ситуации с распространением COVID-19.

Ранее стало известно, что в нашей стране за сутки обнаружили 16643 новых случая заболевания коронавирусом.

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