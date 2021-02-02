"Яндекс" собирается купить часть активов "Везет"

Сделка между компаниями "Яндекс" и "Везет" будет стоить $178 млн.

Сервис-агрегатор "Яндекс.Такси" выложил на своем сайте информацию о том, что собирается приобрести часть активов группы компаний "Везет", стоимость сделки составит $178 млн. Уточняется, что интеграция организаций должна завершиться в 2021 году. Также в "Яндексе" добавили, что соответствующая сделка предполагает покупку части активов, причем в нее войдут не все регионы России, а программное обеспечение останется во владении "Везет", пишет РБК.

Напомним, что "Яндекс.Такси" хотел выкупить "Везет" еще летом 2019 года, однако ФАС не одобрила данную сделку.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор требует от Telegram прекратить публикацию личных данных россиян.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".