Роскомнадзор требует от Telegram прекратить публикацию личных данных россиян

Публикация персональных данных без согласия владельцев является незаконной и может нести угрозу их безопасности.

Роскомнадзор обратился с требованием к Telegram о прекращении незаконного распространения личных данных россиян. Ведомство указывает, что подобные публикации, без согласия владельцев персональных данных, противоречат российскому законодательству и являются незаконными. Роскомнадзор, ссылаясь на многочисленные обращения граждан, требует немедленно удалить все незаконные публикации, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что посол США в России Джон Салливан оправдал публикацию на официальном сайте посольства Соединенных Штатов в России информации о незаконных акциях протестов.

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