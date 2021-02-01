В Госдуме оценили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Ярослав Нилов считает, что постепенный переход на сокращенную рабочую неделю коснется отдельных профессий и категорий россиян.

Глава комитета Государственной думы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале написал, что согласен с выводами зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об актуализации темы перехода страны на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, пандемия коронавируса показала, что некоторый опыт можно использовать в повседневной жизни, включая переход на уделенный режим работы и сокращенную рабочую неделю. Тем не менее Нилов подчеркнул, что переход к такому формату должен осуществляться постепенно, без давления со стороны российских властей и ущерба экономике России, пишет РИА Новости.

Ранее Медведев выразил мнение, что распространение коронавируса оживило идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, поэтому правительство может вновь вернуться к обсуждению данной инициативы.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил улучшить дистанционное образование.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".