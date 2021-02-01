Зеленский хочет задать Байдену вопрос о НАТО

Владимир Зеленский сообщил о желании Украины в скорейшем времени получить возможность присоединиться к НАТО.

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью HBO рассказал, что хотел бы задать избранному американскому президенту Джозефу Байдену вопрос о возможности скорого вступления Украины в НАТО. По его словам, киевские власти уделяют повышенное внимание вопросам, связанным с безопасностью Европы, а значит, процесс интеграции украинской стороны с западными странами может ускориться. Также Зеленский выразил недоумение по поводу того, почему Украина до сих пор не является членом НАТО.

Кроме того украинский лидер надеется, что США помогут стране разрешить ситуацию в Донбассе и в Крыму, пишет "Московский комсомолец".

Ранее стало известно, что Киев возобновил импорт российской электроэнергии.

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