Песков оценил вероятность вхождения Донбасса в состав России

Дмитрий Песков отметил, что РФ предпринимает все меры, направленные на разрешение внутриукраинской ситуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о присоединении Донбасса в состав Российской Федерации не обсуждается на уровне правительства страны.

"Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит", - рассказал он.

Песков добавил, что российская сторона предпринимает все необходимые меры, направленные на урегулирование внутриукраинского конфликта, а также на защиту интересов русскоязычного населения Донбасса, пишет РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов оценил ситуацию с наполнением водохранилищ на полуострове.

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