Российские власти собираются реформировать профобразование

01.02.2021 16:59 Комментарии

Дмитрий Глушко подчеркнул, что сейчас компании нуждаются в молодых специалистах, которые обладают не только знаниями, но и опытом работы.

Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко во время открытия четвертого сезона конкурса студенческих работ проекта "Профстажировка 2.0" заявил, что Минпросвещения собирается провести реформу профессионального образования. По его словам, российским студентам требуется помощь в укреплении своих позиций на рынке труда. Глушко добавил, что изменение образовательной системы страны будет направлено на то, чтобы студенты получали опыт работы за счет выполнения различных проектов, например, на базе существующего конкурса "Профстажировка 2.0", пишет РИА Новости. Ранее "Капитал страны" сообщал, что глава России Владимир Путин поручил улучшить дистанционное образование в стране. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".