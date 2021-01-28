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Банки пандемии не заметили. За год они заработали 1,6 трлн руб. за счет процентов и комиссий
28 Января 2021 113 1 Экономика
Российские банки заработали 1,6 трлн руб. прибыли в 2020 году, несмотря на пандемию. Основным источником доходов для кредитных организаций стали проценты и комиссии. По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, банки «очень достойно прошли кризис». В 2021 году они заработают еще 1,4-1,6 трлн руб.
Банки остались с прибылью
- 2020 год стал непростым для российской экономики и граждан, но банки практически не почувствовали кризиса – они остались прибыльными и получили в общей сложности 1,6 трлн руб. Это всего на 6% меньше, чем в рекордном 2019 году и существенно больше, чем расходы на отчисления в резервы (1,2 трлн руб.).
- Банковский сектор продемонстрировал рост практически всех показателей – активов, кредитов и вкладов. И это вопреки падению доходов, снижению ключевой ставки до исторического минимума в 4,25%, а также масштабному перетоку средств граждан на фондовый рынок. Даже рост объема наличных на руках россиян до 13 трлн руб. не помешал увеличить средства на депозитах на 2,4 трлн руб.
- По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, российские банки «очень достойно прошли кризис». В обзоре ЦБ указывается, что банки увеличили корпоративные креиты на 9,9%, до 44,7 трлн руб. и нарастили ипотечный портфель на 25% (по льготной ипотеке банки выдали 1 трлн руб.). В минусе оказались только потребительские кредиты – выдача упала на 9,2%.
- Доля плохих долгов в корпоративном портфеле снизилась с 11% до 10,1% (за счет роста самого портфеля), просрочка по необеспеченным потребительским кредитам выросла с 7,5% до 9%, а в ипотечном портфеле осталась без изменений – 1,4%. Банки могут покрыть все плохие долги за счет резервов. Запас прочности оценивается более чем в 7 трлн руб.
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- В 2021 году ЦБ ожидает схожей картины – банки могут сохранить высокую прибыль. «Большой просадки я бы не ждал, прибыль будет более 1 трлн руб.», – заявил Данилов. Согласно прогнозу агентства S&P, российские банки могут недополучить в 2021-22 годах около 1,4-1,6 трлн руб. из-за низких ставок. Но они так же убеждены – в текущем году банки заработают 1,2-1,3 трлн руб. чистой прибыли, в том числе за счет роста комиссионных доходов на 10-15%.
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если бы россиян не загоняли в электронные карты и банкоматы как бесправных баранов, то банкам не на ком и не на чем было бы зарабатывать. нужда, кредиты и сверх прибыли банков на этом, превращают россиян в вечную дойную корову,которые живут от кредита к кредиту, а навязанные банками услуги снимают с них последние деньги.это рабство, хотя многим продвинутым кажется что это удобно) удобно, это когда есть работа, достойный заработок, возможность получать в кассе зп в виде налички и не платя паразитам из своего кошелька.от того что раньше была наличка никто не помер, от того что россиянам вручили карты, банки имеют сверхприбыли из воздуха. и если у одних денег становится меньше, то у кого то их становится больше.