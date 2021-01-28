Банки пандемии не заметили. За год они заработали 1,6 трлн руб. за счет процентов и комиссий 113 1 Экономика

Российские банки заработали 1,6 трлн руб. прибыли в 2020 году, несмотря на пандемию. Основным источником доходов для кредитных организаций стали проценты и комиссии. По словам директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, банки «очень достойно прошли кризис». В 2021 году они заработают еще 1,4-1,6 трлн руб.