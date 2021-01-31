В Германии призвали ЕС вести диалог с Россией

Михаэль Рот считает, что ЕС должен вести честный диалог с РФ, а "не смягчать углы".

Европейскому Союзу следует вести диалог с Россией, а не отстраняться от этой страны. Такое мнение выразил министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот. По его словам, несмотря на все различия, европейские государства заинтересованы во взаимовыгодных отношениях с РФ, поскольку со многими международными вызовами (пандемия коронавируса, контроль за вооружениями, изменение климата, конфликты в Белоруссии, Сирии, Ливии и на Украине) можно справиться с помощью Москвы. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на журнал Der Spiegel.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что России и Европе нужно "быть вместе".

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