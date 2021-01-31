Правительство выделило средства на пособия по временной нетрудоспособности

Деньги будут направлены в ФСС.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств в размере свыше 68,5 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности. В документе сказано, что на фоне эпидемии COVID-19 нагрузка на бюджет Фонда социального страхования (ФСС) сильно возросла, поэтому было принято решение выделить средства для обеспечения бесперебойной выплаты пособий по временной нетрудоспособности в I квартале 2021 года, говорится на официальном сайте правительства России.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что с 1 февраля определенные категории граждан РФ будут получать увеличенные пособия.

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