Посол США повторно оправдал публикацию о незаконных акциях в России

Публикация посольства США в России о проходящих в стране несанкционированных акциях протеста предназначена для обеспечения безопасности американских граждан, находящихся на территории России.

МИД России выразил ноту протеста послу США в России Джону Салливану из-за публикации информации о проводимых на территории России незаконных миссиях, где были указаны места их проведения, на официальном сайте посольства США в Москве. Тем не менее, Салливан повторно высказался в поддержку публикации американского посольства подчеркнув, что сообщение призвано предостеречь граждан США от посещения данных мест, так как мирная демонстрация может перерасти в беспорядки, что подвергнет людей опасности. Посол отметил, что подобные публикации являются обычной дипломатической практикой, к которой прибегает и посольство России в США, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что московский метрополитен закроет семь станций в центре столицы 31 января из-за несанкционированных акций протеста.

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