Кравчук: переговоры с Россией по Донбассу "зашли в тупик"
Леонид Кравчук считает, что Москва ведет переговоры по Донбассу для того, чтобы заставить Киев отказаться от своих национальных интересов.
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, бывший президент страны Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Наш" сообщил, что переговоры Москвы и Киева по данному региону "зашли в тупик". По его словам, найти общий язык с Россией непросто, поскольку российская сторона оказывает давление на украинское правительство. Также Кравчук выразил мнение, что с Москвой можно договориться только с позиции силы, так как "она привыкла к таким методам", пишут "Известия".
Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков рассказал, войдет ли Донбасс в состав РФ.
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все эти минские соглашения это полная хрень. почему не одно заседание не было показано в прямом эфире? почему народ вынужден удовлетворяться крайне скудной информацией от случайных комментов. отдельных участников переговорного формата и то силой вытянутой из них журналистами? почему эта ихняя политическая болтовня под грифом секретно продолжается уже больше времени чем вторая мировая война? и в этой ситуации Украина для жителей оккупированного Донбасса несет огромную ответственность за невыполнение конституционных прав ее граждан которые по ее вине вынуждены жить в таких условиях!!!