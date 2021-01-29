Кравчук: переговоры с Россией по Донбассу "зашли в тупик"

Леонид Кравчук считает, что Москва ведет переговоры по Донбассу для того, чтобы заставить Киев отказаться от своих национальных интересов.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, бывший президент страны Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Наш" сообщил, что переговоры Москвы и Киева по данному региону "зашли в тупик". По его словам, найти общий язык с Россией непросто, поскольку российская сторона оказывает давление на украинское правительство. Также Кравчук выразил мнение, что с Москвой можно договориться только с позиции силы, так как "она привыкла к таким методам", пишут "Известия".

Ранее пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков рассказал, войдет ли Донбасс в состав РФ.

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