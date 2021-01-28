Путин: помогая гражданам и экономике нужно действовать аккуратно

Владимир Путин напомнил о важности соблюдения мер предосторожности, наличия резервного коечного фонда и всех средств борьбы с COVID-19.

Президент Российской Федерации в четверг во время совещания с членами правительства заявил, что в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции властям страны следует действовать очень аккуратно, помогая гражданам и экономике РФ. Также глава государства добавил, что в ситуации с COVID-19 расслабляться пока не стоит, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки. В связи с этим Владимир Путин напомнил о важности соблюдения мер предосторожности, наличия резервного коечного фонда и всех средств борьбы с новой коронавирусной инфекцией, пишет "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что делают власти для снижения неравенства в стране.

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