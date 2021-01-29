Белоруссия повышает тарифы на прокачку российской нефти
29.01.2021 14:05
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Тарифы на транзит нефти из России через республику увеличатся на 6,6%.
В пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщили, что республика приняла решение с 1 февраля 2021 года увеличить тарифы на прокачку российской нефти через белорусскую территорию на 6,6%, пишет ТАСС.
Ранее "Капитал страны" сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил возможность вхождения Донбасса в состав России.
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