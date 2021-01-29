Белоруссия повышает тарифы на прокачку российской нефти

29.01.2021 14:05 Комментарии

Тарифы на транзит нефти из России через республику увеличатся на 6,6%.

В пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщили, что республика приняла решение с 1 февраля 2021 года увеличить тарифы на прокачку российской нефти через белорусскую территорию на 6,6%, пишет ТАСС. Ранее "Капитал страны" сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оценил возможность вхождения Донбасса в состав России. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".