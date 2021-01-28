Пушков ответил на слова Столтенберга об "агрессии" России

Многие западные страны в последнее время предпочитают опираться на международные права, а не на правило сильных.

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивном поведении" России. По его словам, сейчас многие страны перестают следовать правилам, которые были выработаны в 3-4 сильных государствах. Также Пушков посоветовал Столтенбергу принять тот факт, что большинство западных столиц в последнее время предпочитают опираться на международные права, а не на правила сильных.

"Тем более на право бывшего сильного", - добавил он.

Ранее генсек НАТО попросил союзников альянса нарастить расходы на оборону для противодействия России.

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